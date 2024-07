La sezione Shelley del Lerici-Pea. Il premio andrà a Julian Stannard

Il 21 marzo del 2020 – Giornata Mondiale della Poesia – momento drammatico per l’intera nazione a causa del propagarsi del covid-19, l’Associazione Lerici Pea volle condividere un messaggio di ‘comunione’ e di speranza, attraverso la poesia. "E contemporaneamente – dichiara il presidente Pier Gino Scardigli – saldare un vecchio debito e ricordare che il Golfo dei Poeti, deve molto della sua fama nel mondo, alla presenza di poeti e scrittori anglofoni, innamorati del nostro territorio. Nacque così, infatti, la Sezione LericiPea - Angloliguria". Non si può in effetti dimenticare, per fare alcuni esempi, ospiti nel territorio lericino, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, Henry James, Arnold Böcklin, D.H. Lawrence e la compagna Frieda, Lascelles Abercrombie, W. Wilson Gibson, Robert C. Trevelyan, Virginia Woolf, Percy Lubbock, E. M. Forster e la figliastra Iris Origo.

A quattro anni di distanza, la proprietà del LericiPea ha deciso di connotare ulteriormente la Sezione e chiamare il premio che ogni anno viene assegnato ad un poeta, scrittore o artista di lingua inglese, ‘Premio Shelley’, a imperitura memoria di colui che, forse più di tutti, fu ‘stregato’ dal golfo di Lerici, consacrandolo al mondo come sua ultima dimora terrena.

Se infatti sino ad ora, con il suo lavoro e i suoi studi, Carla Sanguineti ha mantenuto vivo nel Golfo il ricordo e il nome di Mary Godwin-Shelley, l’importanza della presenza a Lerici del grande poeta romantico è stata giustamente risottolineata dal sindaco Leonardo Paoletti nel 2022, con le celebrazioni per il bicentenario della morte, e di recente con la nascita di un Parco Letterario a lui dedicato. Da quest’anno anche la Sezione LericiPea-Angloliguria lo celebra; Sezione che, lo ricordiamo, ha già premiato voci illustri come Simone Armitage (Poet Laureate della Regina Elisabetta II) e William Wall, e che sarà assegnata il 9 agosto al Circolo Erix di Lerici a Julian Stannard, da ora in poi come Premio Shelley. "Del resto – prosegue Lucilla Del Santo, project manager del Premio – , un segnale in questa direzione, era già stato dato due anni fa dal LericiPea con il Comune di Lerici, con la nascita del Festival Ariel (il nome che Shelley diede alla sua barca), dedicato alla poesia dei Giovani under 35 e che il 9 e 10 agosto vedrà la sua terza edizione".

Marco Magi