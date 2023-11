La scuola di Marinella. Cavi elettrici a vista e infiltrazioni d’acqua. Casini chiede interventi

Cavi e prese elettriche a vista, intonaco visibilmente danneggiato, vetri delle finestre rotti e infiltrazioni d’acqua. Questo lo stato in cui attualmente versano alcune aule, tra cui la mensa, del plesso scolastico di Marinella. Carenze su cui, proprio ieri mattina, la capogruppo del Partito democratico Beatrice Casini ha protocollato un’interrogazione indirizzata alla sindaca Cristina Ponzanelli. La scuola di Marinella è in grado di garantire un’ampia offerta scolastica ospitando ben 150 bambini, di cui 18 iscritti alla scuola dell’infanzia, 73 alle elementari e 57 alle medie. Per il plesso, va detto, esiste un progetto di massima di riqualificazione che prevede anche la realizzazione di un nuovo corpo a integrazione di quello già esistente, progetto inserito nel Pinqua di Marinella, il piano già approvato dal consiglio comunale e finanziato dallo stato per 15 milioni di euro. Ma nel frattempo le criticità ci sono e Casini ne chiede conto.

"Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di genitori preoccupati per le condizioni delle aule frequentate dai propri figli – ha spiegato la consigliera Casini –. Considerando che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di edilizia scolastica del plesso in oggetto spettano all’amministrazione comunale, mi sembra doveroso capire per quale motivo certe parti dell’edificio versano in condizioni così precarie". Condizioni che la consigliera non esita a definire "pessime", se si parla del bagno o della mensa utilizzati dagli alunni, e che a sua detta potrebbero mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei bambini e di tutti gli operatori scolastici. "Perché non è stata fatta un’attenta manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali scolastici? E, considerando l’urgenza di alcuni interventi da effettuare - incalza la consigliera Casini –, che misure e con quali tempi si intende intervenire per permettere un decoroso svolgimento delle attività didattiche e risolvere i problemi in cui versano le aule della scuola?".

"Negli ultimi 5 anni sono stati fatti diversi investimenti sulla scuola di Marinella, basti pensare alla nuova pavimentazione o alla riqualificazione della palestra e delle facciate esterne – ha replicato l’assessore alle infrastrutture e alle opere pubbliche Giorgio Borrini da noi contattato –. Previsto nel prossimo bilancio di previsione anche un fondo dedicato alla riqualificazione dei servizi". E ha concluso: "I lavori e gli investimenti sulla scuola di Marinella non sono conclusi, la sua riqualificazione per oltre mezzo milione dei euro è uno dei progetti portanti del Pinqua, che proprio il Pd ha cercato di bloccare scrivendo direttamente al Ministero".

Elena Sacchelli