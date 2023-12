La rotatoria “condivisa”. Patto per la manutenzione

Una piccola porzione di terreno di confine, divisa tra due amministrazioni comunali e una rotatoria stradale da gestire e curare. Una metà di competenza del Comune di Sarzana e l’altra del Comune di Luni che ha però ha molta più vicinanza essendo la porta di ingresso della frazione di Luni Mare. Ma proprio la condivisione delle competenze talvolta ha creato anche qualche disguido soprattutto nella manutenzione del verde e della pulizia garantita in momenti differenti in base alla progettazione dei singoli uffici tecnici. Sarebbe dunque preferibile un unico gestore e proprio visto il maggior interesse territoriale il Comune di Luni ha chiesto ai "vicini" di Sarzana di curare direttamente via Togliatti e in particolare la rotatoria stradale lungo viale XXV Aprile all’angolo con Luni Mare. Lo schema di convenzione proposto al Comune di Sarzana sarà l’argomento del consiglio comunale di oggi alle 15. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio di previsione del triennio 2024-2026, delle aliquote Imu e Irpef del 2024 e la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Luni.