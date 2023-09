La rassegna sui gioielli di Arcola Cultura e valorizzazione dei borghi Al via la tre giorni del ’Gioia festival’

Comincia domani il festival della gioia arcolana. Pochi giorni mancano a "Gioia festival – I gioielli di Arcola" la rassegna culturale itinerante che domani e sabato, andrà in scena nel territorio comunale di Arcola, dalla mattina alla sera, per un lungo week end di scoperta e divertimento. Il programma di domani si apre con una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione e conoscenza dei luoghi del territorio comunale di Arcola, "gioiello della val di Magra". Alle 17 alla Mondoteca di Via Valentini ad Arcola, l’appuntamento è con "Intrattenimento per bambini con il mago Jo" spettacolo per i bambini aperto a tutti. Dalle 15 alle 17 la prima giornata di festival prosegue con il "Pomeriggio dell’Arte": incontro con le opere di Walter Tacchini al Museo Crastan di Romito Magra e la visita al borgo di Trebiano e alla Pieve di San Michele Arcangelo (Bus navetta da Area Basko e Piazza Walter Tobagi dalle 15).

Il pomeriggio si accende con la parte talk del festival, dalle 17.30 in poi. I primi ospiti in saranno la vincitrice morale di Masterchef 5 e blogger di successo, Rubina Rovini che alle 17.30 a Trebiano presenterà "L’ingrediente segreto per essere felici" insieme a Marinella Curre Caporuscio, delegata spezzina dell’Accademia Italiana della Cucina. E Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi che insieme a Niccolò Re, giornalista di Citta della Spezia, presenterà, di nuovo a Trebiano alle 18.30, "Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare" raccontando da narratore esperto qual è, il compianto zio, genio di creatività e dispensatore di allegria.

Il primo giorno di festival si concluderà con il concerto "Battiato Libero" alle 21 sempre nel borgo di Trebiano con Pietro Sinigaglia, Gloria Clemente, Andrea Cozzani, Paolo Meneghini. Davide L’Abbate. Per i partecipanti sarà possibile degustare tra un incontro e un altro i prodotti lunigianesi con banchi gastronomici all’aperto.

Il servizio di bus navetta gratuito è attivo da Romito Magra, Area Basko e piazza Walter Tobagi dalle 15. Per tutti gli eventi di "Gioia festival" è necessaria la prenotazione: 334 9324595, dalle 7.30 alle 13.30 o [email protected]. Il festival è organizzato dal Comune di Arcola, curato da Res comunicazione, si avvale del contributo e patrocinio di Regione Liguria e consigliera provinciale di Pari Opportunità. .

Cristina Guala