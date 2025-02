La rassegna “Profeti in Patria”. I talenti sarzanesi tornano a casa per far conoscere i loro successi

Prenderà il via questo giovedì la terza edizione di ‘Profeti in Patria’, la rassegna teatrale organizzata dagli Scarti che si svolgerà al Ridotto del teatro Impavidi. Un modo per valorizzare artisti originari del territorio che esercitano la loro professione altrove e farli rincontrare con la propria comunità, che avrà così modo di apprezzare le loro stesse produzioni. Ma anche un progetto dal valore riconosciuto a livello nazionale, tanto che una compagnia teatrale di Brescia – la ServoMuto Teatro - proponendo un format gemello, si è assicurata la vittoria ad un bando e il finanziamento del progetto. Andrea Sorrentino, Jonathan Lazzini, Matteo di Somma e Anna Chiara Colombo: questi i quattro artisti locali che a partire da giovedì e sino al mese di maggio faranno ritorno in patria.

"Quest anno – spiega il direttore artistico degli Impavidi Andrea Cerri – abbiamo deciso di proporre ciascun appuntamento in doppia replica per dare modo al pubblico di poter assistere alle produzioni dei talenti del territorio. I talenti scelti per prendere parte a questa rassegna non solo sono stati chiamati a fare lo sforzo di produrre il loro spettacolo, ma in questo modo avranno anche modo di metterlo in scena e confrontarsi con il pubblico". Fare conoscere al pubblico degli Impavidi il valore degli artisti locali, ma anche avere una funzione di catalizzatore per i talenti del nostro territorio.

Questi gli obiettivi di Profeti in patria, che prenderà il via con ‘Le città invisibili’ di Andrea Sorrentino e Manuel Picciolo, in programma giovedì alle 19.30 e venerdì alle 20.30. Una risata di meno è invece il titolo del monologo spietato e ironico che Jonathan Lazzini porterà in scena mercoledì 12 (alle 19.30) e giovedì 13 marzo (alle 20.30). Si prosegue poi giovedì 27 e venerdì 28 marzo (sempre con inizio fissato alle 19.30 per la prima data e alle 20.30 per la successiva) con Elegia di un cinghiale ferito di Matteo Di Somma. Sarà invece Noi Protozoi di Anna Chiara Colombo a chiudere giovedì 22 maggio alle 20.30 e venerdì 23 maggio alle 19.30 questa edizione di Profeti in Patria. Sempre venerdì sera, alle 20.30, previsto lo spettacolo di danza Eleven|Eleven di Lara Pilloni e Julia Monschau, che, oltre a chiudere il sipario su Profeti in Patria, anticiperà Fisiko!

"Tra tutti i grandissimi progetti degli Scarti, questo è uno di quelli a cui sono più affezionato – conclude l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. Portare cultura all’interno della nostra città con un grande cartellone è essenziale, ma lo è anche produrre cultura e questo non può non passare dalla valorizzazione dei nostri talenti". Biglietti disponibili al costo di 6 euro e acquistabili alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19.

Elena Sacchelli