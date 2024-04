La presenza alla fiera Bitesp: "Bilancio più che positivo"

Il comune di Arcola e i suoi operatori sono stati presenti al terminal crociere di Spezia per la fiera Bitesp dedicata al turismo esperienziale, un evento che ha contribuito a far conoscere Arcola e le sue eccellenze territoriali, culturali e enogastronomiche ad una fascia di turismo che cerca esperienze di qualità al di fuori dei classici percorsi turistici di massa. "Il bilancio di questa prima edizione è più che positivo – spiega l’assessore Camilla Monfroni – il nostro territorio è stato ben rappresentato da un gruppo di operatori che si è reso disponibile ad incontrare i tour operator , illustrando le proposte che Arcola può offrire: turismo architettonico e paesaggistico, cibo, vino, cultura e relax". Da parte del Comune di Arcola un ringraziamento a chi lo ha aiutato in questa prima edizione: azienda agricola Spagnoli, azienda agricola il Chioso, Oasi Lipu, Crastan Caffè, i b&b Omhom, Pietrantica, Helianthus. "Grazie al nostro impegno in questi anni il flusso turistico ha avuto un incremento del 4% sul territorio e questa occasione non fa altro che sommarsi a tutto il lavoro fatto in questi anni per promuovere un territorio sì piccolo, ma pieno di risorse da scoprire al mondo".

C.G.