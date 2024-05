La Pietra di Luna a Palazzo Reale. Il marmo e l’Impero di Roma

Domani a Palazzo Reale di Genova - Teatro del Falcone aprirà al pubblico la mostra “La Pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma” a cura di Matteo Cadario, Marcella Mancusi e Antonella Traverso. Si tratta di un percorso espositivo "che esplora le intricate storie di commercio, cultura e arte che legavano Luni e la Liguria alla capitale dell’Impero e permette un viaggio emozionante attraverso le vicende del marmo di Luni e il suo impatto sull’Impero Romano".

La mostra è organizzata dai Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Liguria, il Museo nazionale e parco archeologico di Luni, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano.

"La Pietra di Luna – spiega l’organizzazione – racconta la storia di un materiale, il marmo, che ha avuto un ruolo essenziale all’interno dell’Impero romano, a partire dall’Età augustea e per molti secoli: le tecniche di cava, le rotte della navigazione nel Mediterraneo, gli esiti della diffusione del marmo lunense nell’architettura e nella statuaria".

L’inaugurazione è in programma oggi alle 17 con “Ballata per l’antica Città di Luna”, produzione del Teatro Pubblico Ligure in prima assoluta, Motus Laevus e voce recitante Roberto Alinghieri. Domani e domenica negli orari di apertura del museo sarà visitabile anche la mostra La Pietra di Luna al prezzo speciale di 4 euro (non inclusivo dell’accesso a Palazzo Reale)