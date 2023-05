La nuova toponomastica Al lavoro per ricordare i nomi illustri del paese

Gli storici e conoscitori del territorio supporteranno il Comune di Castelnuovo Magra nel progetto della nuova toponomastica che porterà ad assegnare un riferimento ufficiale alle tante traverse e stradine ancora anonime. Tra i componenti del gruppo di lavoro impegnato nella ricerca delle figure storiche da omaggiare con l’intitolazione di una strada c’è anche Euro Mazzi, il veterano dei consiglieri comunali che dal 1990 al 2019 ha svolto il ruolo di opposizione e soltanto nell’ultima tornata elettorale ha ceduto il passo. Questa volta però il suo ruolo sarà a fianco del sindaco Daniele Montebello, coordinatore del percorso, per portare a termine un’operazione importante dal punto di vista logistico ma anche per ritrovare negli archivi i personaggi pubblicamente dimenticati. Oltre a Euro Mazzi saranno impegnati nella ricerca Maurizio Federici, Giuseppe Marchini e Roberta Petacco.

Tra i primi nomi che sono emersi dalle ricerche effettuate all’Archivio di Stato e nelle biblioteche ci sono quelli di Lindo Farina il primo sindaco castelnovese del dopo guerra oltre ovviamente a Mario Giacomelli al quale è già stata intitolata la scuola. Figurano anche pittori e scultori come Freccia e Pucci oppure il primo deputato socialista Angelo Baccigalupi, di origini castelnovesi, al quale è dedicata una piazza a Lerici.

"In pochi sanno ad esempio - ricorda Euro Mazzi - che via Roma nel cuore del borgo era in origine intitolata al poeta Metelli e poi negli anni Trenta ha cambiato denominazione. Così come ci sono tanti antifascisti perseguitati nel Ventennio che sono rimasti attenzionati fino al 1970 dei quali però si è persa memoria, la staffetta partigiana Wandina Bianchi oppure il segretario socialista Enrico Ponzanelli. L’elenco è lungo l’importante è che la scelta abbia un senso e un valore".

Indicare con precisione il nome di una strada e il suo numero civico è fondamentale per agevolare le operazioni di soccorso indirizzate attraverso i navigatori ma anche semplicemente per ricevere quotidianamente la posta oppure le ordinazioni on-line attraverso i corrieri. Per questo l’amministrazione ha deciso di affidarsi a una commissione di esperti del territorio, guide e autori di pubblicazioni dedicate a Castelnuovo Magra, per aiutare nella revisione generale della numerazione civica e della toponomastica del territorio comunale ferma dal 1972. Per velocizzare le operazioni il Comune ha chiesto la collaborazione volontaria e gratuita dei cittadini castelnovesi, conoscitori della storia e delle vicissitudini locali, autori di pubblicazioni e studiosi delle vicende storiche del paese.

