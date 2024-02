La Marina Militare centra la terza vittoria. Espugnato in trasferta anche il Pontassieve La Marina Militare di coach Carlo Foti conquista la terza vittoria consecutiva nel girone toscano di serie C, battendo di misura il Torre Np Pontassieve per 11-10. La squadra, composta da giovani talenti, mantiene la testa della classifica insieme al Dream Sport. Matteo Conselmo fa il suo esordio segnando due gol, mentre l'estremo difensore Belluomini para due rigori. Coach Foti si dice soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.