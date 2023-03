La lista dell’Udc Domani quella della Lega

L’ Unione di centro schiera la sua formazione. E’ pronta infatti la lista dell’Udc che fa parte della coalizione di centro destra a sostegno della sindaca Cristina Ponzanelli alle prossime elezione amministrative che si terranno a Sarzana il 14 e 15 maggio. Il commissario provinciale Loriano Isolabella con il quale sta collaborando anche l’ex assessore provinciale Francesco Ponzanelli ha completato la rosa dei candidati al consiglio comunale. Tra questi figura Donatella Fini, dirigente medico di pneumologia, da circa un anno ex consigliere comunale di opposizione a Luni e candidata sindaco sfidante di Alessandro Silvestri. In campo anche Sergio Dall’Oglio notissimo sportivo cittadino che già in passato ha preso parte alla corsa elettorale. Fanno parte della lista dell’Udc: Simonetta Cozzani medico pediatra di base di Sarzana ed Arcola, Lorena Basso infermiera, Daniela Della Schiava funzionario Asl, Sara Gaggero dipendente di una struttura sociale, Pietro Bruno operatore sanitario, Sergio Dall’Oglio ex dipendente Asl, Giuseppe Baviera libero professionista, Francesco Andreazzoli dipendente di azienda, Paolo Isola, informativo, Gabriele Boni funzionario Camera di Commercio, Lucia Malatesta ex dipendente del ministero degli interni, Cristiana Lazzoni e Monica Nava operatori del settore economico finanziario, Marco Tedeschi espressione del volontariato e Antonio Vorraro imprenditore edile.

Sarà un fine settimana intenso di appuntamenti e presentazioni. Domani, sabato alle 11.30 al point della Lega di via Mazzini verrà presentata la lista a sostegno di Cristina Ponzanelli alla presenza di Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato. Domenica invece giornata di musica e politica con l’incontro in piazza Luni del candidato Renzo Guccinelli.

m.m.