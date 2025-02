La lettera dei genitori di Michelangelo Orlandi: "Strumenti salvavita acquistati nel suo nome"

Debora e Alfredo, i genitori di Michelangelo Orlandi, il giovane morto in un incidente stradale a Bottagna lo scorso ottobre, desiderano esprimere "immensa gratitudine" a tutti coloro che hanno partecipato con generosità alla campagna di donazione “Ciao Mike” su GoFundMe. "Grazie al vostro sostegno – spiegano –, la raccolta fondi si è conclusa con grande successo. Sono stati acquistati tre defibrillatori, strumenti che Mike, in qualità di operatore Dae, considerava fondamentali per la sicurezza di tutti. Saranno installati in tre luoghi particolarmente significativi per nostro figlio. Il restante della somma raccolta è stato equamente suddiviso tra la Pubblica Assistenza di Vernazza e quella di La Spezia, che potranno decidere autonomamente come utilizzarla al meglio per la comunità".

Proseguono i genitori: "Noi ringraziamo veramente con grande sentimento e commozione tutte le persone che hanno preso a ben volere questo nostro progetto in onore di Miche che gli ha permesso di lasciare un piccolo ricordo di lui, ma utile a tutti! Siamo profondamente commossi dal grande affetto che abbiamo ricevuto in questi mesi, un affetto che ci ha dimostrato quanto Mike sia rimasto nel cuore delle persone. È proprio questo che ci è stato restituito: un amore che continuerà a vivere in ognuno di voi. Un saluto particolare va ai “ragazzi arancioni”, che sono stati la nostra vera ancora di salvezza, sempre al nostro fianco com amore e impegno , prima, durante e anche oggi. Un abbraccio e un ringraziamento speciale vanno a Michelangelo e Vanessa , e Mauro “il capo” di Mike. Non dimenticatelo mai, anche lui sarà sempre pronto su una nuvola a controllare tutti i guai che combinate!".

Nella foto, il ragazzo prematuramente scomparso