La Lega presenta i sedici candidati in lizza per le amministrative

A pochi metri di distanza dal ritrovo delle liste civiche è arrivata la risposta della Lega che ha presentato al point elettorale di via Mazzini la squadra che sosterrà la candidata del centro destra Cristina Ponzanelli. La sindaca in carica, presente alla prima uscita ufficiale del gruppo, ha approfittato per lanciare alcune frecciatine al competitor del centrosinistra Renzo Guccinelli ma anche ai sindaci della Val di Magra che recentemente hanno accusato l’amministrazione sarzanese di non aver mai pensato ad una azione di sviluppo corale preferendo un cammino solitario. Insomma il clima si sta riscaldando e le forze in campo stanno iniziando a mostrare i muscoli. A dare manforte alla Lega sono arrivati anche Massimiliano Romeo capogruppo al Senato e la collega di partito Stefania Pucciarelli oltre a consiglieri e amministratori di altri Comuni della Provincia. Rispetto a cinque anni fa la Lega non ha ripresentato alla tornata elettorale del 14 e 15 maggio Costantino Eretta, attuale vice sindaco cittadino, ma ha accolto tra le proprie fila l’assessore Roberto Italiani arrivato dal gruppo Sarzana Popolare. Conferme invece per l’assessore uscente Stefano Torri e la consigliera Lucia Innocenti.

La Lega si presenta dunque con Stefano Torri, Roberto Italiani, Lucia Innocenti, Arianna Ambrosi, Monica Bazzali, Stefano Bernabò, Marco Castellini, Patrizia Cataldi, Stefano Eufrate, Cristiano Isola, Barbara Messina, Luca Pastina, Raffaella Pontecorvo, Laura Provitina, Massimiliano Riccò, Giovanni Tassora. Dopo Fratelli d’Italia, Udc e Forza Italia anche la Lega ha sciolto le riserve sugli aspiranti consiglieri e nei prossimi giorni sono attese le varie liste civiche e quella di Avanti Sarzana.

m.m.