La grande musica al Teatro degli Impavidi

Ci sono ancora posti disponibili per il concerto di Capodanno di mercoledì 1 gennaio alle 17.30 al Teatro degli Impavidi. Sul palco l’Ensemble dell’Orchestra Mussinelli in “Valzer che passione!”: le musiche in programma appartengono al repertorio di fine ‘800 della cultura Mitteleuropea - soprattutto della famiglia Strauss - attraverso valzer, polke, mazurche, marce, tutti realizzati, nella versione storica per ensemble strumentale, da A. Schoenberg, A. Berg e A. Webern. A questi brani si aggiungono anche composizioni di De Curtis, F. Lehàr e un inedito di Michael Kamen tratta dal film Le avventure del Barone di Münchausen. Chiuderà la performance l’insostituibile Marcia di Radetzky.

L’organico orchestrale comprende un quartetto d’archi, pianoforte, armonium, flauto, clarinetto e direttore. L’Ensemble dell’Orchestra C.A. Mussinelli è formata da Cristina Papini e Benedetta Mignani, Elisabetta Cordoni alla viola, Francesca Gaddi al violoncello, Andrea Napoleoni al pianoforte Gabriele Bonci armonium, Lisa Bini al flauto e Leonardo Giuntoli al clarinetto. Nel concerto di mercoledì si esibirà Alessandra Meozzi, soprano. L’orchestra da camera “Carlo Alfredo Mussinelli” della Spezia si è costituita nel 1999, formata da giovani musicisti diplomati al Conservatorio “Puccini”. Presidente è Genni Del Tozzetto, direttore artistico Oliviero Lacagnina, direttore musicale principale Piero Papini e Angela Pino presidente onorario.

Per info e prenotazioni: biglietteria degli Impavidi da lunedì a sabato 9.30-13, il giovedì anche 16-19; telefono 346 4026006 (anche whatsapp) o [email protected]