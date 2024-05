La fregata Fasan abbatte un drone nel Mar Rosso

Ancora venti di guerra che lambiscono l’Italia e Spezia: la fregata Virginio Fasan della Marina Militare, dislocata nel porto spezzina e ora impegnata nella protezione ravvicinata di un mercantile commerciale europeo, ha abbattuto un drone nel Mar Rosso, in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb, nell’ambito dell’operazione Aspides. Il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attacchi degli Houthi, si trovava a circa 5 chilometri dalla nave italiana, in direzione del mercantile scortato. La Fasan ha di recente avvicendato la nave Caio Duilio (rientrata nei giorni scorsi a Spezia) come unità sede del comando tattico di Eunavfor Aspides, operazione di sicurezza marittima dell’Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del Mar Rosso e del Golfo di Aden. Anche la Duilio nelle scorse settimane aveva a sua volta abbattuto un drone lanciato dagli houthi.