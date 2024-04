La fibromialgia Il punto su cure e diritti dei malati

La fibromialgia sarà al centro di un incontro organizzato dall’associazione InSarzana con la collanorazione del Comitato fibromialgici uniti e il patrocinio del Comune e dell’Asl 5 Spezzino. Appuntamento giovedi 11 aprile alle ore 17 presenta nella sala consiliare di Palazzo Roderio. Di “Fibromialgia l’armatura invisibile” parleranno gli specialisti Alice Parma, reumatologa, e Claudia Frandi, psicologa-psicoterapeuta, a seguire la medicina di base con la partecipazione della dottoressa Elisa Angelinelli e chiuderà i lavori Gianna Taverna, referente provinciale del Comitato fibromialgici.

Si tratta di una malattia – spiega InSarzana – che colpisce almeno due milioni di italiani, soprattutto donne. Secondo alcune rilevazioni arriverebbe a interessare addirittura il 3 per cento della popolazione. Patologia estremamente invalidante, classificata tra le malattie reumatiche, caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica e riduzione del tono dell’umore. Può essere gestita ma, pur esistendo cure, attualmente non sono riconosciute a livello ministeriale e solo alcune regioni, tra le quali la Liguria, si sono da poco tempo attivate. Il consiglio regionale, approvando la delibera 871 del 2023, ha inserito la fibromialgia tra le malattie croniche invalidanti e nei Lea, i livelli essenziali d’assistenza); ha riconosciuto inoltre il diritto alla gratuità per alcuni trattamenti farmacologici indicati per tutti coloro che nella regione soffrono di questa patologia (circa 700 pazienti).