La festa del santo patrono Gara podistica ed eventi

Nel borgo si festeggia San Fedele e si corre con un occhio alla solidarietà. Domani a Castelnuovo Magra si disputa il CorriCastelnuovo organizzato da Angelo Salvetti Stroppa con Arci, Pro Loco, Avis e Conad e il patrocinio dell’amministrazione, inserito nel calendario del Corrilunigiana. E’ la settima edizione della gara podistica che si svolge in contemporanea alle altre iniziative della festa patronale di San Fedele. Già dal mattino, scatteranno i divieti di transito e di sosta anche per i residenti nelle zone del centro storico interessate sia dall’iniziativa sportiva che dalle altre manifestazioni. La corsa agonistica parte da piazza Querciola alle 15.30 per percorrere la distanza di 9,1 chilometri, ci sarà anche la passeggiata ludico motoria aperta a famiglie, bambini e semplici camminatori. Alla manifestazione sarà presente Piero Giacomelli della onlus ’Regalami un sorriso’. Ai vincitori verrà donato un dipinto di Riccardo Panello, artista castelnovese. In palio anche il trofeo ’Francesco Mussi’ donato dalla famiglia del presidente dell’Avis alla società con il maggior numero di partecipanti.

La domenica sarà ravvivata nel pomeriggio da "Pompieropoli", la divertente e utilissima iniziativa che viene organizzata coinvolgendo soprattutto i bambini in collaborazione con i vigili del fuoco oltre all’allestimento delle bancarelle del mercatino delle idee e dell’artigianato. Dalle 19 si parte in piazza Querciola con la musica di Teo Ho cantautore e cantastorie e ale 21 Shady Grove che propone musica tradizionale irlandese.

Per raggiungere il borgo collinare e evitare ingorghi, chiusure del transito e inutili ricerce dei parcheggi è attivo un bus navetta gratuito con partenza dalle 15 alle 17.30 e dalle 19 alle 22 dal centro commerciale La Miniera. Saranno inoltre aperti stands gastrononici curati da Arci e Pro Loco. La giornata di domani sarà l’occasione inoltre per visitare la mostra fotografica di Maurizio Maggiani allestita all’intero della Torre dei Vescovi di Luni.