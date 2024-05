La dengue fa paura: "Via le zone umide favorevoli alle zanzare"

Come intende agire l’amministrazione per contrastare la diffusione della dengue? A chiederlo è la consigliera di Sarzana Protagonista Sabina Ambrogetti che, lo scorso venerdì, ha protocollato un’interrogazione indirizzata alla presidente del consiglio Raffaella Plicanti, al sindaco Cristina Ponzanelli e agli assessori competenti segnalando una situazione specifica. "Nella zona esterna retrostante la Casa della salute, lato vecchio pronto soccorso - ha spiegato la consigliera Ambrogetti - è presente una voragine nel terreno di consistenti dimensioni attualmente colma di acqua piovana e ricoperta in parte da vegetazione cresciuta a dismisura. L’ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare. Considerando che sono stati riscontrati casi di dengue anche in Liguria vorrei sapere se l’amministrazione intende intervenire per disinfestare al più presto l’area di proprietà di terzi".

Conclude la consigliera: "Vista l’urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica quali interventi si intendono programmare e in quali tempi per effettuare la disinfestazione delle aree del territorio comunale, come canali e tombini, in cui vi é presenza di ristagno d’acqua? E in che modo si intende procedere per quanto riguarda la campagna di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza?".

La dengue una malattia di origine virale ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno già punto una persona infetta. Non si ha quindi il contagio diretto tra esseri umani. Normalmente la malattia dà luogo a febbre alta nell’arco di 5/6 giorni dalla puntura di zanzara ma può provocare emorragie diffuse, collasso e in rari casi morte. Nell’ultima settimana a Genova sono stati registrati 4 casi di Dengue, tutti di importazione. Tre pazienti sono seguiti al policlinico San Martino e uno all’ospedale Galliera. Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, non c’è allarme: "Il fatto che si siano avuti 4 casi in una settimana è una coincidenza. Sono persone che provenivano dal Brasile, dal Perù e dalle Maldive" Ma è fondamentale la prevenzione, ha aggiunto Bassetti: "Bisogna agire sulle zanzare, è importante usare i larvicidi perché la zanzara tigre, che è una delle due che può trasmettere quest’infezione, se punge una persona con la Dengue rischia poi di trasmetterla a qualcun altro. Facciamo di tutto perché non si possa sviluppare in futuro un focolaio autoctono".

Elena Sacchelli