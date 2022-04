La Coppa Italia scappa a Trissino che supera Sarzana al fotofinish

Sarzana (La Spezia) 17 Aprile 2022 - La Coppa Italia riservata alle squadre partecipanti al campionato di serie A2 di hockey su pista ha preso la strada del Veneto. Nella finalissima disputata al palazzetto dello sport di Forte dei Marmi il Trissino 05 ha avuto la meglio dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation con il punteggio di 6-4. Una partita molto combattuta che si è risolta soltanto nei minuti conclusivi dopo una altalena di sorpassi che hanno comunque visto i sarzanesi diretti dal tecnico Giovanni Berretta al comando e sempre in partita. Per la seconda squadra della società Hockey Sarzana Gamma Innovation è stato comunque un ottimo torneo condotto sempre tra le prime pur non potendo correre per il titolo avendo già una squadra militante nella massima serie. Comunque una “cantera” utilissima proprio per far maturare i ragazzi del vivaio prima dell’inserimento nella squadra maggiore. Nella squadra di serie A2 rossonera milita anche Mirko Bertolucci, tecnico della formazione principale.