La chiesetta di Nicola e le bellezze del borgo

Nuova chiamata a raccolta a Nicola di Luni. Superata quota 2.200, manca poco alla chiesa dei santi Filippo e Giacomo per raggiungere i 2.500 voti necessari a partecipare al bando che le permetterà di candidarsi al censimento "I luoghi del cuore" del Fai 2025. Il bando del Fondo ambiente Italia che sarà aperto tra qualche mese e che, in caso di vittoria, darà la possibilità al piccolo borgo di richiedere contributi fino a 50mila euro. Ed è proprio con l’intento di far conoscere la sua bellezza e raccogliere i voti mancanti che domenica 9 si svolgerà la seconda edizione di "Fai un giro per il borgo di Nicola" (la prima si era tenuta a dicembre).

Promotrice dell’iniziativa, e del progetto per la candidatura al censimento "I luoghi del cuore" Fai, è l’Aps Circolo culturale Le Maestà di Nicola, con il sostegno del Comune di Luni e del parroco don Carlo Cipollini, e con la collaborazione della delegazione del Fai giovani di Spezia, curatori della passeggiata guidata lungo i luoghi più rappresentativi della storia e dell’arte di Nicola. Il programma della giornata ricalcherà quello già sperimentato con successo a dicembre. Ritrovo al parcheggio del ristorante Fiorella alle 15.30. Passeggiata guidata alla scoperta dei tesori custoditi tra le stradine del borgo. Arrivo alla chiesa dei santi Filippo e Giacomo, per ripercorrerne la storia attraverso le testimonianze artistiche che ospita. Chiuderà il programma, alle 17, il concerto della classe d’organo della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli diretta dal maestro Ferruccio Bartoletti.

La partecipazione è a offerta minima (10 euro) e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: [email protected]. Chi non potesse partecipare alla chiamata di domenica può votare comodamente da casa. C’è tempo fino al 10 aprile e la procedura è semplice. Basta andare sul sito https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-nicola?Idc e seguire le istruzioni per votare direttamente con un click o compilando i moduli cartacei scaricabili.

Alina Lombardo