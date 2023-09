Kcs Caregiver, una cooperativa sociale al servizio dei migranti

La cooperativa sociale Kcs Caregiver ha sede a Genova e ha iniziato l’attività con la gestione degli asili dell’infanzia, delle residenze sanitarie per anziani e case famiglie gestendo diverse strutture non soltanto nel capoluogo ligure. Nello scorso inverno è stata contattata per supportare la gestione dei migranti arrivati al porto di Spezia sulla nave Geo Barents allacciando così un rapporto con la Prefettura e il Comune di Santo Stefano Magra interpellato per far fronte a numeri di emergenza in costante aumento. Oltre alla gestione dell’ex asilo di Santo Stefano Magra la cooperativa gestirà uno spazio anche nel Comune di Lerici. A Santo Stefano Magra impiegherà il proprio personale in servizio 24 ore. Lo staff sarà inoltre composto dallo psicologo, assistente sociale e addetti alle pulizie.