Jonathan Lazzini e Emiliano Bagnato portano in scena Rimbaud

Due talenti di casa, un palco, un teatro, tre repliche: alle 17, 18 e 19 di domani, nel ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana, l’attore Jonathan Lazzini e il musicista Emiliano Bagnato portano in scena ’Una stagione all’inferno’. O, per dirlo in francese, ’Une saison en enfer’: opera di Arthur Rimbaud che nell’anno del suo 150° anniversario continua a influenzare, raccontare, ispirare. I due definiscono "lo sregolamento di tutti i sensi" auspicato dal poeta, che firmò giovanissimo alcuni dei capisaldi della letteratura francese, "la terribile, gioiosa e imprendibile lezione" del poema che dà il titolo a questa pièce, scritta a 19 anni. E la descrivono, focalizzandosi sul suo lascito fatto di libertà, simboli, via per l’ignoto. "La vocazione ad essere pensato e a non pensare. La continua ricerca dell’altrove senza davvero sapere dove andare a cercarlo. Un viaggio attraverso la prova dell’esperienza, di dantesca memoria, dove vengono sottoposte tutte le verità presunte". Info 346 4026006.