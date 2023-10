Italia Viva, concluso Congresso Liguria, eletti presidenti regionali

Si è concluso anche per la Liguria il primo congresso nazionale di Italia Viva. Eugenio Musso eletto presidente regionale; Davide Falteri, Antonella Franciosi, Matteo Calcagno e Valerio Ferrari sono i nuovi presidenti provinciali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. La città metropolitana di Genova aveva anche l’appuntamento per l’elezione del presidente comunale. Si sono confrontati Gian Carlo Moreschi e Irene Tesini, che ha vinto la sfida aggiudicandosi il consenso gli iscritti ed è dunque stata eletta presidente della città Metropolitana di Genova. "È stato un momento di discussione democratica, che ha trovato una grande risposta nelle assemblee e nelle urne degli iscritti – sottolinea il partito di Matteo Renzi –, che in tutte le provincie hanno voluto partecipare a questo momento fondamentale per la nostra comunità. Con questa organizzazione ci prepariamo ad affrontare la grande sfida delle elezioni Europee".