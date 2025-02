"Investire sui giovani"

Investire sulle nuove generazioni significa garantire un futuro più solido e consapevole alla nostra comunità. Per questo riteniamo fondamentale supportare un’iniziativa che consente ai ragazzi di avvicinarsi al giornalismo e alla corretta informazione, offrendo loro anche un primo sguardo sulla società al di fuori dell’ambiente scolastico e del contesto familiare. In questi anni abbiamo lavorato per dotare i nostri giovani di strumenti e opportunità che li rendano protagonisti del domani.

Abbiamo investito oltre 6 milioni per rendere le scuole più sicure e moderne, potenziato le strutture sportive e culturali e portato avanti opere pubbliche di grande rilievo per il futuro della comunità. Grazie ai fondi del Pnrr e alle risorse comunali, stiamo realizzando due nuove scuole, due palestre e una nuova piscina. Inoltre, l’ex Fitram verrà recuperato con un progetto, inserito nel dossier La Spezia Capitale Italiana della Cultura 2027. La nostra città è tra le dieci finaliste e concorre con un grande progetto ricco di iniziative per i più giovani.

In un’epoca dominata dal digitale e dall’intelligenza artificiale, la capacità di distinguere tra notizie attendibili e fake news è una competenza imprescindibile e solo attraverso l’etica giornalistica e la formazione scolastica potremo avere cittadini consapevoli e responsabili. Desidero quindi ringraziare La Nazione per aver creato uno spazio in cui i ragazzi possano crescere ed esprimere le loro idee in totale libertà. I lavori prodotti dagli studenti offriranno uno sguardo autentico e originale sulla nostra città, raccontato dalla prospettiva delle nuove generazioni, che sarà anche un patrimonio prezioso per costruire una Spezia sempre più a misura di futuro.

Auguri di buon lavoro ai giornalisti, agli insegnanti e agli studenti che inizieranno questa grande avventura.

Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia