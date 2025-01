"Intitoliamo una strada a Bettino Craxi"

Una via, un edificio o un altro luogo simbolo della città di Sarzana da intitolare alla memoria di Bettino Craxi. È questo lo scopo della mozione protocollata martedì pomeriggio dal capogruppo di Vince Liguria Sarzana Noi Moderati Luca Spilamberti. Un personaggio politico di spessore di cui di recente, per l’esattezza il 19 gennaio, è ricorso il venticinquesimo anniversario della sua scomparsa e a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato parole di stima ricordando il segretario del PSI per aver impresso "un segno negli indirizzi del Paese caratterizzato da grandi trasformazioni sociali e da profondi mutamenti negli equilibri globali" e per essere stato "un interprete autorevole della politica estera europea". "Quella di Bettino Craxi è una figura che rappresenta valori che sono stati inseriti a pieno nella componente centrista del centrodestra – spiega Luca Spilamberti - che rappresentiamo orgogliosamente. Per questo abbiamo ritenuto doveroso portare avanti questa iniziativa approfittando del 25esimo anniversario della sua scomparsa legando in questo modo la sua figura alla nostra città". E conclude: "Sulla scia del Governo nazionale che si è dimostrato compatto nella celebrazione dell’evento in memoria di Craxi, auspico che non ci siano sorprese una volta che la pratica approderà in consiglio comunale".

E.S