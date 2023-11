Interrogazione sul bando di assegnazione

"A che punto sono i lavori di ristrutturazione di via Villefranche e di via Aldo Moro? E quando l’amministrazione comunale emetterà il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica?". A rivolgere queste domande all’assessore ai servizi sociali Sara Viola è la capogruppo del Pd Beatrice Casini che, ha protocollato un’interpellanza a risposta scritta sul tema dell’emergenza abitativa. Un tema certamente attuale, considerando che l’inflazione ha eroso il potere di acquisto delle famiglie specialmente in Italia "unico stato europeo che in trent’anni ha visto una riduzione dei salari che, a seguito della pandemia, secondo i dati Istat, si sono abbassati del 7,5% rispetto al periodo precedente". E, un problema, quello relativo all’aumento di situazioni di fragilità e dell’emergenza abitativa, da cui Sarzana non è esente. "A settembre del 2022 – ha spiegato la consigliera Casini -era stato annunciato che entro giugno di quest’anno il Comune di Sarzana avrebbe dato il via ai lavori di ristrutturazione del plesso residenziale di via Aldo moro e di via Villefranche grazie a un contributo regionale di 5,5 milioni di euro. A questo proposito vorrei sapere se lavori di ristrutturazione di quei quei plessi sono stati avviati, qual é lo stato di avanzamento dei lavori e quando è prevista la fine". A questi interrogativi si aggiunge però un altro aspetto legato all’approvazione, che risale allo scorso ottobre, del regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. "Quando verrà emanato il bando e quale sarà il numero degli alloggi disponibili? - ha proseguito Beatrice Casini-. Quanti sono invece gli alloggi attualmente sfitti e per quale motivo lo sono?". E ha concluso: "Mi piacerebbe sapere quali sono stati i requisiti e il numero degli alloggi assegnati nell’arco degli ultimi 5 anni". Elena Sacchelli