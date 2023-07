Intelligenza artificiale e diritto L’associazione sbarca a Sarzana

E’ stato presentato anche a Sarzana lo statuto della nuova associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale e il Diritto. Un passaggio importante che riguarda anche la professione forense, settore tra cui l’iniziativa ha registrato una nutrita partecipazione e interesse. Al termine della tavola rotonda che si è tenuta alla sala delle Capriate, nella suggestiva cornice della Fortezza Firmafede di Sarzana, è stata presentata ufficialmente l’associazione che guarda all’intelligenza artificale applicata alle professioni forensi e al diritto.

Il convegno è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Sarzana e delle Istituzioni Nazionali forensi e in collaborazione con l’Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto della Corte d’Appello di Genova. Alla presenza di esponenti ed esperti del mondo accademico e forense e dell’impresa tech A.I, il comitato promotore rappresentato da Riccardo Precetti, Andrea Stanchi e Giovanni Malinconico ha presentato lo statuto della costituenda Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e il Diritto.

A partecipare attivamente all’incontro, salutati dal primo cittadino sarzanese nonché avvocato Cristina Ponzanelli, sono stati Tommaso Stranieri della Data Protection & Ethics Leader, gli ingegneri Maurizio Ragusa e Piercarlo Slavazza, il professore Federico di Chio, gli avvocati Raffaele Zallone, Andrea Stanchi, Riccardo Precetti, Alessandra Volpe, Enrico Angelini, Vittoria Fiori, Luigi Cocchi, Daniele Caprara (in foto) e Giovanni Malinconico. A intervenire nel corso della giornata anche la professoressa Angela Condello, il professore Massimo Luciani, l’assessore regionale dell’ente ligure Andrea Benveduti e il presidente del Tribunale della Spezia, la dottoressa Diana Brusacà. Il titolo del convegno e della tavola rotonda era "Welcome to the Machine? Intelligenza artificiale, professioni forensi e diritto. Il destino di una necessità interdisciplinare".