Incontro sul Giubileo delle famiglie

Giubileo delle famiglie, incontro preparatorio a Romito con riflessione, cena e giochi tutti insieme. Manca poco al Giubileo mondiale delle famiglie, l’ufficio diocesano pastorale famiglia e vita, diretto da don Roberto Poletti, ha organizzato incontri preparatori, il terzo e ultimo dei quali sabato 1 marzo nell’oratorio della chiesa dell’Immacolata Concezione a Romito Magra. Alle 17.30 riflessione sul tema giubilare della speranza, in relazione alla dimensione della famiglia. Alle 20 pizza insieme e poi serata di gioco e di divertimento con tombolata e con la tradizionale pentolaccia carnevalesca. Prenotare entro mercoledì 26 al numero 351 5042844 o [email protected]. Stessi recapi per prenotare entro il 15 marzo la partecipazione al pellegrinaggio in pullman per il Giubileo delle famiglie a Roma dal 30 maggio al 1 giugno.