Incontri online per i genitori con Mara Pace

Proseguono a Vezzano gli incontri dedicati ai genitori che hanno figli piccoli o adolescenti, organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Vezzano comunità educante”. Dopo i primi due incontri svoltisi in presenza e inerenti l’educazione alimentare e altri due nel corso dei quali la Polizia di Stato ha illustrato alle famiglie i rischi derivanti dall’utilizzo del web, oggi e mercoledì 26 marzo, sempre con inizio alle ore 18, si terranno due incontri on line con Mara Pace, giornalista di Andersen, la rivista e il premio dei libri per bambini e ragazzi, ed esperta di letteratura per l’infanzia. "Abbiamo coniato il titolo “Libri che sVezzano” insieme alla nostra relatrice – spiega l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Donatella Mezzani (nella foto) –. Durante il primo incontro la relatrice fornirà consigli di lettura e spunti pratici per i familiari dei bambini da 0 a 6 anni, mentre il secondo, quello del 26 marzo, si rivolgerà a genitori e nonni dei bambini da 7 a 10 anni". Per informazioni relative al collegamento web necessario per partecipare all’incontro è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vezzano Ligure telefonando al numero 0187 993122 oppure consultare il sito istituzionale www.comune.vezzanoligure.sp.it nella sezione “Vivere il Comune” o la pagina facebook del Comune dove sono riportati sia il QR code che link per assistere alla diretta trasmessa sul canale web Youtube.