Cinquantenne in moto si schianta contro un palo e muore

Sarzana (La Spezia), 19 agosto 2024 – Stava rientrando per il pranzo in famiglia ma a casa non è mai arrivato. In una curva di via Francesco a pochi passi dal centro storico cittadino Simone Chelli ha perso il controllo dello scooter ed è finito dritto contro un palo stradale e il muro. Uno schianto terribile, anche se la velocità in quel tratto non era certamente elevata, ma senza nessuna frenata che potesse attutirlo. Lo hanno immediatamente soccorso i militi della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo partiti dalla sede distante qualche centinaia di metri e Delta 1 del 118.

Le condizioni di Chelli, classe 1969 padre di due figli, sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. Si è spento poco dopo le 13. Simone Chelli originario di Livorno era ormai da oltre 30 anni residente in Val di Magra. Da poco si era trasferito a Sarzana insieme alla compagna Debora dopo aver abitato a Luni. Proprio nel territorio lunense è particolarmente conosciuto e benvoluto per la sua attività di volontario nella Pubblica Assistenza della quale era anche membro del consiglio di amministrazione. Avrebbe compiuto 55 anni tra poco più di un mese. Simone ha lavorato a Sarzana aprendo uno studio di tatuaggi in piazza Firmafede per poi passare dipendente nella grande distribuzione. Prima all’Ipercoop di Sarzana quindi all’Eurospin sia nella sede di Sarzana che di Spezia. Una persona disponibilissima, pronto a dare una mano sia nei turni della Pubblica Assistenza Luni che nelle attività che l’associazione organizza, oppure a sostegno delle manifestazioni indette dalle amministrazioni comunali di Castelnuovo Magra e Luni.

Ieri intorno all’ora di pranzo Simone Chelli stava rientrando a casa in sella al suo scooter del quale era un esperto guidatore. Improvvisamente su via San Francesco, una strada a senso unico di marcia, nella curva prima della casa della salute è finito dritto schiantandosi contro il palo stradale e poi finendo addosso al muro. Non è escluso a giudicare dalla dinamica dell’incidente che l’uomo possa avere avuto un improvviso malore. Sul posto oltre ai sanitari sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana per effettuare la ricognizione e visionare alcune telecamere posizionate nella zona per scongiurare definitivamente l’ipotesi di uno scontro con un altro mezzo eventualmente fuggito.