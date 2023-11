Incidente in bici. Enrico Guastini in ospedale

Una disavventura ha coinvolto Enrico Guastini, conosciutissimo ciclista amatoriale ed ex dipendente Telecom, da anni impegnato in azioni umanitarie in sella alla bicicletta. L’altra mattina è stato coinvolto in un incidente stradale nella rotatoria della Variante a Sarzana mentre si stava allenando ed era atteso da un gruppetto di amici. Nell’affrontare la rotonda si è scontrato con un’auto ed è finito rovinosamente a terra. E’ stato subito soccorso dall’automobilista in attesa dell’ambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola sinistra, necessari anche 7 punti di sutura sul volto. Guastini da anni è un ciclista espertissimo che ha girato il mondo sulla bici da corsa da Capo Nord agli Stati Uniti, Africa, Algeria sia per portare un segnale umanitario che per passione.