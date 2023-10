Incendio distrugge panetteria alla Miniera

Castelnuovo Magra, 27 ottobre 2023 - Le fiamme hanno completamente distrutto il negozio di panetteria gestito dalla famiglia Montebello al centro commerciale La Miniera di Molicciara. L’altra sera intorno alle 22 è scattato l’allarme alla centrale dei vigili del fuoco di Sarzana che hanno impiegato diverse ore prima di avere ragione del rogo che ha distrutto il locale gestito dalla conosciutissima azienda degli storici panificatori castelnovesi. La richiesta di aiuto ai vigili del fuoco sembrerebbe essere stata lanciata da un gruppo di ragazzi che hanno visto il fumo provenire dal centro commerciale e si sono quindi incuriositi scoprendo così l’inizio dell’incendio all’interno del panificio poi divampato velocemente. Sono ancora tutte da verificare le cause del rogo e infatti sarà necessario il rapporto redatto dai vigili del fuoco per stabilire se si sia trattato di un corto circuito interno. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sarzana insieme ai colleghi della stazione di Castelnuovo Magra per approfondire la vicenda.

I titolari del negozio intanto scusandosi con la clientela per il disagio involontariamente, arrecato hanno affisso un cartello sulla porta di legno, sistemata in sostituzione di quella di accesso distrutta dal rogo, con il quale chiedono di utilizzare gli altri due punti vendita da anni operativi in via Canaletto e su via Aurelia sempre a Castelnuovo Magra. Il punto vendita di pane e dolci si trova sotto il porticato del centro commerciale La Miniera di fianco a un’altra attività e all’istituto di credito. A quell’ora la zona, ravvivata anche dall’unico supermercato del territorio e alcuni bar sempre molto frequentati, era però deserta quindi potrebbero rivelarsi utilissime le immagini del circuito di sorveglianza della banca per avere eventualmente qualche indizio in più.

m.m.