’In viaggio verso Luna Blu’, per solidarietà

Appello alla solidarietà per sostenere una realtà virtuosa del territorio. Fino al 24 gennaio rimarrà attiva la campagna di crowdfunding ’In viaggio verso Luna Blu’, lanciata dalla Fondazione Aut aut con l’obiettivo di acquistare un veicolo che faciliti gli spostamenti in piena sicurezza di giovani adulti con disabilità inseriti in percorsi di inserimento socio-lavorativo. La Fondazione Aut aut è una realtà attiva dal 2017 nel promuovere attività di inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone con autismo e disabilità intellettiva nel settore dei servizi turistici e ricettivi. Nel tempo sul territorio sono state realizzate iniziative che promuovono il miglioramento della qualità della vita non solo di giovani adulti con autismo e disabilità ma anche di tutta la comunità. Tra queste, il nuovo ristorante Luna Blu, inaugurato nel 2023 all’Outlet di Brugnato e all’interno del quale operano stabilmente 12 ragazzi con diverse mansioni. Ragazzi ed educatori hanno quindi la necessità di recarsi giornalmente a Brugnato per svolgere la propria attività. Per questo motivo e facilitare in generale gli spostamenti dei ragazzi della Fondazione Aut Aut, è attiva sul portale di crowdfunding CrowdForLife di Crédit Agricole Italia la campagna "In viaggio verso Luna Blu", con l’obiettivo di acquistare un pulmino da nove posti. Anche Fondazione Carispezia sostiene la raccolta garantendo il raddoppio delle donazioni raccolte fino a un massimo di 10mila euro. Per partecipare alla raccolta fondi e permettere alla Fondazione Aut Aut di raggiungere la somma necessaria all’acquisto del pulmino visitare il portale CrowdForLife, https://www.ca-crowdforlife.it/project/in-viaggio-verso-luna-blu-2