In forte dubbio. Hristov, speranze per Jureskin

Aggrappati all’Omone di Pescara, alias mister Luca D’Angelo (la sua frase dopo Spezia - Cremonese, "Questa squadra la salviamo", è un cult), alla voglia di riscatto dei giocatori e all’orgoglio dei tifosi bianchi pronti alla lunga trasferta di Terni. Nello scontro diretto di domenica ci sarà da mettere il cuore oltre l’ostacolo stante le difficoltà contingenti. D’Angelo dovrà fare a meno di Wisniewski, Reca, Kouda e Gelashvili, già assenti nel match contro il Catanzaro, con Hristov in forte dubbio: ieri ha svolto un lavoro personalizzato a seguito della lussazione alla spalla riportata sabato, difficile ma non impossibile la sua convocazione. Per Bandinelli il problema alla caviglia è persistente ma stringerà i denti e ci sarà, al pari di Nikolaou che oggi tornerà in gruppo. Abile e arruolato Elia, possibile che anche Jureskin torni a lavorare coi compagni. Infine, 2000 euro di multa allo Spezia "per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica".

Fabio Bernardini