In discoteca... con l’autista. Minibus e volontari della Cri per portare i giovani a ballare

Musica e divertimento in piena sicurezza. L’idea lanciata dalla discoteca Jux Tap di agevolare l’arrivo dei giovani al locale sarzanese e soprattutto di riportarli a casa dopo una notte di ballo, e magari anche con qualche giro al bancone del bar, è stata accolta dalla Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione i propri volontari e i pullmini per effettuare trasporti da Spezia al locale notturno di via Variante Aurelia. Ma oltre al viaggio, il comitato di Follo della Cri sarà impegnato durante le serate anche nella divulgazione dell’importanza del comportamento responsabile evitando gli eccessi. Supportare l’iniziativa è quindi l’occasione per proseguire la campagna informativa che ha già visto la Croce Rossa impegnata negli incontri agli autogrill autostradali e in altre occasioni per mettere in guardia soprattutto i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza e comunque di alterazione psico fisica.

I titolari della discoteca Jux Tap, Andrea Tartarini e Cristiano Arpe, dopo un primo esperimento con una ditta di trasporti extraregionale, avevano lanciato un appello attraverso il nostro giornale per trovare collaborazione a costi contenuti. La risposta è arrivata dalla Croce Rossa Italiana comitato di Follo che da domani, venerdì, sarà a disposizione del locale organizzando sia partenze da Spezia che il ritorno notturno. Le modalità e i luoghi di incontro verranno stabiliti in base alle richieste contattando il numero 339 3929348 e successivamente fissate negli appuntamenti indicati dalla postazione informativa all’ingresso della stessa discoteca. L’attività consisterà nell’accompagnare in sicurezza i giovani ad inizio serata presso il locale Jux Tap con minibus messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana.

I giovani volontari della Cri si occuperanno di divulgare materiale informativo sulla sicurezza stradale, per aumentare la consapevolezza nei più giovani sui rischi della strada, dando informazioni e supporto ai frequentatori delle discoteche, per cercare di distoglierli da atteggiamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco. Verranno inoltre effettuate serata dove si proporranno alcoltest gratuiti . Il progetto prevede anche l’iniziativa chiamata LoveRed, che ha l’obiettivo di promuovere un’educazione sessuale inclusiva e consapevole, puntando sull’importanza della prevenzione alle infezioni sessualmente trasmissibili.

Massimo Merluzzi