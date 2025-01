Ameglia (La Spezia) 14 ottobre 2021 - In consiglio comunale soltanto con il green pass. Venerdì sera si riunisce il consiglio comunale di Ameglia per procedere al giuramento del sindaco neo eletto Umberto Galazzo e alla nomina della nuova giunta. Sono ammessi alla seduta pubblica però soltanto 42 cittadini muniti di green pass. All’ingresso di palazzo civico i volontari della Protezione Civile procederanno al controllo della carta verde oltre alla misurazione della temperatura e si potrà entrare fino a esaurimento dei posti. Per il sindaco di centro sinistra Umberto Galazzo si tratta del suo terzo mandato dopo quelli dal 2004-2009 e 2009-2014. Sono stati nominati assessori della sua giunta Raffaella Fontana, Marzia Ratti, Nicolas Cervia e Sara Castagna.