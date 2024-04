’Imprendigreen’ dalla parte dell’ambiente

Per aumentare la sostenibilità ambientale delle imprese del terziario, Confcommercio rilancia ‘Imprendigreen’. Per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile del proprio tessuto imprenditoriale, aveva lanciato questa iniziativa due anni fa. E ieri mattina, Sabrina Canese, Roberto Martini e Alessandro Corsini, tutti di Confcommercio, hanno illustrato le novità del nuovo progetto, rafforzato grazie anche alla rinnovata collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, Enea e al patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il progetto è strutturato per supportare le aziende nel passaggio da un’economia lineare a una circolare, per una maggiore sensibilizzazione ai temi della sostenibilità. Nella piattaforma dedicata ad Imprendigreen, trova così spazio un nuovo piano formativo e una sezione eventi e seminari.

L’importanza del progetto nell’ambito della sostenibilità ambientale si traduce in un riconoscimento per imprese e associazioni territoriali e di categoria, una gratifica per premiarle dei comportamenti virtuosi e delle buone pratiche adottate in chiave sostenibile. Ottenere il riconoscimento può permettere di competere in un mercato che richiede di innovare prodotti e servizi in chiave green; cogliere e rispondere alle esigenze di un consumatore attento alle pratiche sostenibili; cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai programmi internazionali, dal Green Deal Europeo al Pnrr italiano; contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile declinati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 nonché alla lotta al cambiamento climatico; accedere a corsi formativi di a enti di ricerca e università. Info allo 0187 5985 217 o a [email protected].

Nella foto: Canese e Corsini