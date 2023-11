"Impara l'Arte della Magia delle Erbe con Andrea Solari"

Sabato dalle 16 alle 19 all’Atelier Nuova Eleusis, in via dei Giardini a Sarzana, seminario “Magia delle erbe” condotto da Andrea Solari. Verranno illustrate le fondamenta teorico-pratiche dell’uso delle erbe officinali in ambito curativo, ma anche magico spirituale. I temi in programma: i segni nascosti della Natura, animismo, concordanze occulte, per un approccio pratico e sperimentale; introduzione all’arte medica antica, e al linguaggio vegetale; le erbe curative nella tradizione italica, dagli Etruschi all’età moderna; magia delle piante e terapeutica spirituale. Prenotazione obbligatoria inviando messaggio al numero 338 3153159.