Illuminazione pubblica a led. Altri interventi

Sono a disposizione 46 mila euro per illuminare Ameglia con luci a led: saranno sostituite tutte le vecchie lampade rimaste fuori dal primo intervento che ha dimostrato notevoli vantaggi in termini di sicurezza, di contrasto all’inquinamento e di risparmio. Il Comune di Ameglia impegnerà la somma nel bilancio di previsione 2024 - 2026, per sostituire le lampade di illuminazione stradale ormai vecchie e obsolete con apparecchiature di illuminazione stradale con tecnologia a led. Un passo in avanti perché fra le peculiarità innovative ci sarà l’impiego della tecnologia "multi-layer", in cui ogni singola ottica dell’apparecchio illumina la totalità della porzione di strada cui lo strumento è dedicato. Il flusso luminoso sarà uniforme e privo di zone d’ombra, senza alcuna dispersione del flusso contribuendo così anche ad una efficace riduzione dell’inquinamento; La finalità sono molteplici: un risparmio energetico superiore al 40 per cento, la riduzione dei disservizi generati da lampade guaste e soprattutto la diminuzione considerevole dell’ emissione di anidride carbonica in atmosfera. L’operazione di sostituzione dei punti luce avverrà con urgenza, si legge nella determina del 24 dicembre, per perseguire il programma di efficientamento energetico e di implementazione della pubblica illuminazione per il quale servirà sostituire i pali non idonei al funzionamento a luci led, anche per motivi di miglioramento del decoro urbano e delle condizioni di pubblica sicurezza.

C.G.