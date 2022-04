Il ruolo della cooperazione internazionale a sostegno della crisi Ucraina

Sarzana (La Spezia) 25 Aprile 2022 - Il ruolo della cooperazione internazionale spiegato da un esperto. Grande attenzione alle parole di Giampaolo Silvestri segretario generale della Fondazione Avsi, l’associazione dei volontari per il servizio internazionale, che ha partecipato all’incontro organizzato dal Partito Democratico di Sarzana. Particolare attenzione è stata rivolta naturalmente alla situazione in Ucraina e ai numeri già elevatissimi di donne e bambini che stanno lasciando il proprio paese. Silvestri ha sottolineato l’importanza degli aiuti, per altro la Provincia spezzina sta mostrando grande attenzione e vicinanza alla situazione, ma anche della cooperazione internazionale che deve fornire gli strumenti per favorire la ricostruzione e non soltanto reperire le risorse economiche. Giampaolo Silvestri ha dialogato con Rosolino Vico Ricci segretario della sezione sarzanese del Partito Democratico che ha annunciato altre iniziative per le prossime settimane.