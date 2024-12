Il ’regalo’ alla Protezione civile. Idrovora carrellata da 6 mila litri

Una nuova idrovora carrellata da 6 mila litri per il gruppo di Protezione civile di Ameglia. Un supporto importante a tutta la squadra di volontari e alla comunità quella acquisita grazie agli sforzi congiunti dell’amministrazione Galazzo – che ha cofinanziato il nuovo strumento con 6 mila euro - e del dipartimento di Protezione civile (18 mila euro) che insieme hanno finanziato l’opera che andrà a rafforzare le risorse tecniche del gruppo comunale.

Proprio la scorsa settimana all’interno del gruppo di Protezione civile di Ameglia si è tenuto il rinnovo del consiglio direttivo, tra grandi conferme e novità. Confermati all’unanimità Claudio Scaletti come coordinatore e Ilario Leonardi come vice-coordinatore della squadra. Eletti poi, nell’elezione che ha visto il record di 49 partecipanti alle votazioni, Laura Galazzo, Laura Di Casale, Ilaria Benelli, Edoardo Valletta e Sergio Landolfi come membri del consiglio direttivo.

"La partecipazione attiva di così tanti volontari alle elezioni – spiega l’assessore alla Protezione civile Nicolas Cervia – dimostra quanto il nostro gruppo sia una realtà dinamica e appassionata. L’arrivo della nuova idrovora, grazie al finanziamento ottenuto con il supporto degli uffici comunali e al cofinanziamento del Comune, è un risultato altrettanto importante. Questo strumento sarà fondamentale per affrontare situazioni di emergenza idraulica, migliorando la sicurezza del territorio. Grazie agli uffici comunali per il lavoro svolto e a tutti i volontari per il loro costante impegno".

E l’assessore Cervia ha concluso: "Mi auguro che questa energia, unita alle nuove risorse operative, rafforzi non solo le attività di emergenza sul territorio, ma promuova anche iniziative di formazione ed educazione, specialmente rivolte ai più giovani, per costruire un futuro ancora più sicuro e consapevole per Ameglia".

