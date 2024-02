Il punto L’intervento sulla scuola annunciato un mese fa come prossimo all’avvio

L’intero Pinqua, acronimo di programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare di Marinella, gode di un finanziamento di 15 milioni di euro sul Pnrr, per cui tutte le opere dovranno essere concluse entro il 2026. Il 3 gennaio scorso Regione Liguria aveva annunciato l’aggiudicazione, completata o prossima, di sei distinti interventi, tra i quali l’appalto integrato per Urba 3, ora sospeso dal Tar.

Non sembrano esserci intoppi di ordine amministrativo per gli altri cinque appalti. Due riguardano l’edilizia residenziale pubblica: Ers 2 è stato aggiudicato da Arte Spezia al Consorzio Cmci, per oltre 2 milioni di euro, e prevede il recupero di immobili esistenti per realizzare 14 nuovi alloggi. Per Ers 1 la gara è in corso: il progetto prevede la realizzazione di altri 26 alloggi.

Indicato dalla Regione come "già pronto per partire" il lotto A di Urba 5, appaltato sulla base del progetto elaborato dall’ architetto Luciano Sella della Spezia con l’ingegner Michele Saporito, il perito industriale Domenico e il geologo Doriano Caputo, incaricati dal Comune di Sarzana. Urba 5 riguarda la riqualificazione prestazionale ed ambientale della scuola di Marinella: il lotto A consiste nell’ampliamento della scuola con una nuova struttura adiacente a quella esistente (che verrà ristrutturata con un secondo lotto) ed è stato aggiudicato alla Edilizia Mangano per 658 mila euro.

Aggiudicati inoltre a dicembre, sempre da Ire con la modalità dell’appalto integrato (redazione del progetto definitivo e esecuzione dei lavori, come accaduto per Urba 3 sospeso dal Tar), altri due interventi. Urba 1 lotto principale riguarda il rifacimento di asfalti, impianti elettrici, acquedotti e pubblica illuminazione: se ne occuperà Edilizia Tirrena per 1 milione e 388 mila euro. Urba 1 è l’intervento relativo alla permeabilizzazione, pedonalizzazione ed urbanizzazioni del borgo il cui progetto di fattibilità tecnico economica era stato redatto dall’architetto Doriano Lucchesini su incarico del Comune di Sarzana e approvato in giunta lo scorso novembre. Infine, aggiudicato a Villa Costruzioni Edili per 650 mila euro (unica offerta arrivata ad Ire) l’intervento Urba 2 che riguarda il miglioramento dell’accessibilità del lato ovest, su progetto di fattibilità tecnico economica sempre dell’architetto Doriano Lucchesini.

Anna Pucci

Elena Sacchelli