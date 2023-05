Il pellegrino della salute A piedi lungo la via Frangigena per la prevenzione e l’ambiente

Un cammino insieme a un ospite speciale su una delle vie più antiche e suggestive d’Italia, per sensibilizzare sulla prevenzione e sul rispetto dell’ambiente. Lo chiamano “il pellegrino della salute”, al secolo è Filippo Arcelloni: attore, regista e naturalmente ottimo camminatore originario di Piacenza, impegnato nel progetto “Via Francigena on foot”, con cui veicola il proprio messaggio focalizzandosi in particolare sul ruolo dell’attività fisica, fondamentale per il benessere psicofisico, specie se praticata in natura.

Al confine fra Liguria e Toscana, Arcelloni è stato accolto con una formula in sintonia con la sua missione dal Cai della Spezia e dalla sottosezione di Filattiera, insieme alla sezione spezzina della Lilt: alcuni rappresentanti hanno percorso insieme a lui la tappa da Aulla fino a Sarzana. Qui ha incontrato i bambini della primaria "Ilaria Alpi" nella sala consiliare del Comune, che hanno anche accompagnato la delegazione nell’ultimo tratto del sentiero lungo il Canale Lunense. "Siamo lieti di aver partecipato a questo progetto, il cammino di 20 km è stato difficoltoso in alcuni tratti ma allo stesso tempo meraviglioso – hanno commentato i protagonisti della giornata –, dovremmo tutti cercare di trovare tempo da spendere a contatto con la natura, camminare e riempirci di meraviglia come solo la natura può fare".

Il pellegrino della salute è impegnato, come già negli scorsi anni, nel coprire la distanza dai piedi del San Bernardo in Valle d’Aosta a Roma; il 31 maggio, nella capitale, incontrerà il presidente della Lilt nazionale Francesco Schittulli in occasione della giornata mondiale senza tabacco. "Il suo messaggio di salute – commenta la presidente della Lilt spezzina Laura Lombardi – è importante ed è capace di raggiungere famiglie e piccoli, come dimostrato dal coinvolgimento della quinta del comprensivo Ilaria Alpi. E non finisce qui – conclude Lombardi – perché anche l’ambiente viene messo in primo piano, legato al tema della prevenzione. Ringrazio lui, il presidente del Cai della Spezia Alessandro Bacchioni e l’intera sezione, insieme al gruppo di Filattiera, che ha impreziosito la giornata illustrando i tesori lunigianesi, i nostri volontari e chi ha messo in piedi la bella accoglienza presso il Comune".

Chiara Tenca