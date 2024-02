Il Parentucelli Arzelà organizza i campionati di matematica

L’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana ha ricevuto dall’Unione matematica italiana l’invito ad organizzare i campionati di distretto, grazie all’intermediazione della responsabile provinciale Daniela Poletti. La competizione si terrà nella mattinata di mercoledì 21 febbraio e coinvolgerà studenti di scuole superiori delle province della Spezia e di Massa Carrara. Elena Roffo, docente del Parentucelli-Arzelà di cui è referente del dipartimento di matematica e fisica, ha annunciato con entusiasmo che per la prima volta la fase intermedia delle ex Olimpiadi di matematica si svolgerà a Sarzana. Saranno in tutto un centinaio i ragazzi chiamati a confrontarsi per conquistare la fase nazionale di Cesenatico nelle sezioni biennio e triennio all’inizio di maggio. Coinvolti otto istituti: Parentucelli Arzelà Sarzana, Pacinotti La Spezia, Marconi Carrara, Fermi Massa, Da Vinci Villafranca Lunigiana, Capellini Sauro La Spezia, Zaccagna Carrara, Meucci Massa.

Sta per essere bandita la quarta edizione delle borse di studio in memoria del professor di lettere del Parentucelli Arzelà Lorenzo Vincenzi, scomparso nel gennaio del 2021 all’età di 68 anni. Le borse sono destinate agli studenti che hanno conseguito la maturità nell’ultimo anno scolastico al Parentucelli Arzelà, indipendentemente dall’indirizzo di studi. I requisiti per accedere sono il proseguimento degli studi universitari e il raggiungimento di un punteggio di almeno 90 su 100 all’esame di stato. Quest’anno il riconoscimento economico a disposizione si annuncia ancora più robusto: la scuola ha ottenuto la disponibilità a contribuire dai comuni di Sarzana, Ameglia, Vezzano e Santo Stefano e sta aspettando risposte da altri enti pubblici. L’obiettivo delle borse di studio onorare la memoria di Lorenzo dedicandogli un’iniziativa che valorizzi il merito dei giovani, favorisca il loro percorso formativo e supporti le famiglie che non dispongono di ampie risorse economiche. A breve si conosceranno anche le scadenze per la presentazione delle domande, con indicazione della valutazione finale conseguita, da integrare con il certificato di iscrizione universitaria la copia dell’Isee familiare.