il ‘Medi@evo’ di Marco Brando

Verrà presentato al Pin, venerdì alle 18.30, in un appuntamento con ingresso libero curato dalla Libreria Ricci di via Chiodo, il libro di Marco Brando ‘Medi@evo - L’età di mezzo nei media italiani’. Cosa c’entrano nel Medioevo le minigonne vietate a scuola, la rete Wifi malfunzionante e l’arbitraggio severo di una partita? In apparenza niente. Eppure lo spettro del ‘ritorno al Medioevo’ – dipinto erroneamente come un’epoca cupa, arretrata e infelice – è evocato continuamente sui mass media e sui social. Brando esamina il fenomeno e prova a spiegare perché il nostro splendido Evo di mezzo sia così maltrattato. Il libro vuole essere essere uno strumento utile per i fan della storia, per i giornalisti e per gli storici. Brando, giornalista, sul tema, ha svolto lezione in vari atenei italiani e già scritto ‘Lo strano caso di Federico II di Svevia’ e ‘L’imperatore nel suo labirinto’. L’autore dialogherà con la medievista spezzina dell’Università di Pisa, Enrica Salvatori.