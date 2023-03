Il libro di cucina di Salvatore Marchese protagonista ad Argenta

Il libro del giornalista enogastronomico Salvatore Marchese sarà protagonista domani di una giornata dedicata alla grande cucina. Insieme all’autore, firma tra le più apprezzate nel mondo della tradizione culinaria italiana, saranno presenti grandi chef. Il libro ’Saperi e sapori’ sarà il filo conduttore della cena in programma a Argenta, nella parte ferrarese del Po. Si tratta di un viaggio tra i menu di tutte le serate della rassegna internazionale di cucina che si svolgeva nella zona all’inizio degli anni Novanta. L’amarcord dell’autore fa anche riferimento ad alcune curiosità riguardanti il legame che alcuni personaggi hanno con il cibo. Per esempio: Dario Argento e il soufflè avvelenato; Carlin Petrini e le lattughe ripiene; Tony May e i testaroli cronometrati. L’iniziativa è curata dal Comune di Argenta in collaborazione con lo chef Igles Corelli e si svolgerà nello stesso chiostro del centro culturale Cappuccini in cui si è svolta dal 1990 al 1994 la rassegna.