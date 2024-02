Il grazie dell’amministrazione al giovane facilitatore digitale

Il facilitatore digitale ha concluso il suo rapporto di collaborazione con il Comune di Luni dopo un anno di impegno nel progetto di servizio civile. Nicola Orlandi è stato salutato ufficialmente in sala consigliare dal sindaco Alessandro Silvestri e dall’assessore Patrazia De Masi che hanno consegnato al volontario una lettera di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale, lettera che si aggiunge all’encomio inviato dalla Regione Liguria. Nicola Orlandi per un anno ha insegnato ai cittadini, e in particolare agli anziani, come "navigare" nella rete internet, utilizzare computer e smartphone ma ha dato una mano anche ai più giovane ad esempio nella composizione dei curriculum e nella ricerca dei bandi e richieste di lavoro. Il rapporto di collaborazione si è concluso con i ringraziamenti degli amministratori ma una petizione, avviata proprio dai cittadini, rivolta al Comune affinchè possa proseguire il rapporto con Nicola con una nuova formula di aiuto saltuario.