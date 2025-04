Il festival della Consulta giovani. Riflessioni sulla salute mentale

Dopo il Festival della mente arriva a Sarzana il Festival della salute mentale. "Magari potessimo anche solo sperare di raggiungere quel livello!" commenta ridendo Eleonora Ebainetti, psicoterapeuta, vicepresidente della Consulta giovani della città, promotrice dell’iniziativa alla sua prima edizione.

Ricco il programma. Con il titolo ’Vieni a vedere perché’, il festival si svilupperà in un ciclo di sei incontri, dal 26 aprile al 30 maggio, dedicati ad altrettanti aspetti della sfera psichica e alle loro interconnessioni con il corpo. Due le caratteristiche dell’iniziativa: i relatori sono giovani professionisti del territorio; gli incontri saranno interattivi, nel senso che daranno al pubblico l’opportunita` di partecipare attivamente alla discussione, con testimonianze e domande, stimolando così l’interazione e la riflessione collettiva.

"È un passo importante – spiega Eleonora Ebainetti – verso la creazione di un dialogo aperto sulla salute mentale. Un tema che, oggi piu` che mai, e` al centro dell’attenzione di una societa` in rapida evoluzione. La selezione degli argomenti, infatti, è avvenuta sulla base delle esigenze emerse raccogliendo i racconti e le richieste che ci arrivano dal territorio". Dunque, si parlerà dei problemi dei giovani adulti, con particolare attenzione all’ansia, causata dalla pressione sociale e familiare, di dovere di eccellere. Si affronteranno la genitorialità, l’utilizzo della realtà virtuale nella psicoterapia e il ricorso a strumenti innovativi per il benessere come la danzaterapia e la mindfulness, parola inglese che significa consapevolezza e si riferisce a una pratica di meditazione da utilizzare nel quotidiano per acquisire consapevolezza di sé. Immancabile un focus sulla prevenzione e il trattamento dei disturbi alimentari, partendo dalla gestione delle emozioni e della loro somatizzazione, con esperti che proporranno un approccio piu` sano e rispettoso nei confronti del cibo.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Il programma completo è consultabile sulla pagina Fb Consulta Giovani Sarzana.

A. L.