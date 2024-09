Il festival dedicato al Medioevo ’Spetialis’ al Castello San Giorgio

Visite guidate, cortei, musiche, spettacoli, danze, mestieri, duelli di combattenti e laboratori per adulti e bambini nella seconda edizione di ‘Spetialis. Festival della Spezia Antica’, la grande manifestazione di rievocazione storica dal Medioevo all’Ottocento spezzino promossa dai Servizi culturali del Comune della Spezia in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre. "Questo festival è un vero e proprio viaggio nella storia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Per tre giorni, La Spezia rivive il suo passato, coinvolgendo in modo attivo tutte le strutture museali".

La seconda edizione di Spetialis, chiaro riferimento ad una delle varianti del nome antico della Spezia, forte del grandissimo successo riscosso nel 2023, è specificamente orientato alla valorizzazione dell’identità, le origini e la storia della città. Con oltre trenta eventi, ‘Spetialis’, la cui direzione artistica è a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi, è una festa della città e per la città. L’inaugurazione avrà luogo venerdì 27 settembre dalle 21 alle 23 nelle vie del centro con un corteo storico e con spettacoli dove parteciperanno tre diversi gruppi di rievocatori in costume, che avrà il via in piazza Garibaldi arrivando fino in piazza Verdi. Gli eventi del 28 e 29 settembre sono inseriti nel programma delle ‘Giornate Europee del Patrimonio’. Infatti, il programma del secondo giorno, sabato, prevede al mattino la visita guidata su prenotazione al Museo Lia in occasione della mostra ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’ dal titolo ‘In viaggio. Dal Medioevo all’Età moderna’ a cura di Andrea Marmori. Nel pomeriggio, al Museo Etnografico, si potranno conoscere e sperimentare i mestieri tradizionali, impastare e stampigliare i croxetti, si approfondiranno le conoscenze delle erbe edibili e si creerà un erbario, si impareranno le danze popolari con musiche dal vivo della nostra tradizione.

Nel pomeriggio di domenica 29 settembre il Castello San Giorgio si animerà dalla mattina alla sera con rievocazioni, danze, laboratori, attività e proponendo una merenda e una cena in perfetto stile medievale. Non solo, sono previste una rievocazione medievale, dimostrazioni di attività artigianali e prove di tiro con l’arco. Alla sera ci sarà la possibilità di assaporare sulla terrazza del Castello San Giorgio come in un banchetto i piatti ispirati alla cucina medievale e a seguire spettacoli, danze, musica e focoleria concluderanno questo viaggio nel passato. Le attività nei musei prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso, mentre il corteo potrà essere ammirato gratuitamente.

Marco Magi