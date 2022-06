Il "fenomeno" Sinistra Lunense piazza due candidati tra i nuovi eletti

Luni (La Spezia) 13 giugno 2022 - Il risultato a sorpresa è stato sicuramente quello ottenuto dal gruppo Sinistra Lunense. Una associazione politica e culturale del territorio di Luni che ha mosso i primi passi alcuni anni fa con la denominazione di Officina Rossa che per altro aveva già portato in consiglio comunale a Luni l’assessore Maya Manuguerra e nel confinante Comune di Castelnuovo Magra nel ruolo di vicesindaco Luca Marchi. Da qualche mese è nata Sinistra Lunense all’interno della quale gravitano ex rappresentanti politici della zona tra i quale Massimo Marcesini che ha già ricoperto il ruolo di assessore e vice sindaco nella giunta del sindaco Francesco Pietrini e la novità Silvia Tavarini. Il sostegno ricevuto dai due rappresentanti è stato ripagato dai numeri: Massimo Marcesini ha ottenuto 394 voti mentre la compagna di schieramento Silvia Tavarini debuttante nella corsa elettorale ne ha centrati 357. E per entrambi si profila adesso un futuro nella giunta del sindaco Alessandro Silvestri.