Il fascino della Mille Miglia torna nel centro storico di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 14 maggio 2022 - Sfrecciano in città le splendide auto storiche che partecipano alla Mille Miglia. La mitica corsa a bordo di veicoli d’epoca torna a Sarzana il 17 giugno riportando allegria e colore nelle vie del centro. Un appuntamento che si rinnova entrando a far parte delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. L'ente ha appena approvato la convenzione con la società 1000 Miglia srl e concesso il patrocinio per l'organizzazione dell'evento legato al passaggio della Freccia Rossa, gara unica ed esclusiva per auto storiche che richiama da sempre un pubblico numeroso e appassionato di auto d'epoca. Per il terzo anno consecutivo dunque si rinnova l’appuntamento con la corsa che unisce spettacolo, turismo e tanto entusiasmo ai bordi delle strade. La convenzione con la società che organizza la storica Mille Miglia prevede un contributo economico da parte del Comune di Sarzana di 5 mila euro come sostegno e collaborazione alla manifestazione.